Официальные лица Министерства обороны США заявили, что начался "основной удар" контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".
На фоне этого бравурного заявления Пентагона боевиками ВСУ озвучена настоящая картина о положении их дел на примере 47-й отдельной мехбригады, отметил портал.
"Первый этап контрнаступления провалился. Ежедневные потери убитыми минимум 100-150 человек, столько же средне- и легкораненых. ВС РФ превосходят ВСУ по численности, технике, авиации и БПЛА", — цитирует националистов канал.
Ранее сообщалось, что массированным ракетным ударом под Черкассами уничтожена база с наёмниками из Польши и США.
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