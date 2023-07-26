Официальные лица Пентагона: "основной удар" наступления Украины начался

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные лица Министерства обороны США заявили, что начался "основной удар" контрнаступления ВСУ.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

На фоне этого бравурного заявления Пентагона боевиками ВСУ озвучена настоящая картина о положении их дел на примере 47-й отдельной мехбригады, отметил портал.

"Первый этап контрнаступления провалился. Ежедневные потери убитыми минимум 100-150 человек, столько же средне- и легкораненых. ВС РФ превосходят ВСУ по численности, технике, авиации и БПЛА", — цитирует националистов канал.

Ранее сообщалось, что массированным ракетным ударом под Черкассами уничтожена база с наёмниками из Польши и США.