Под Черкассами уничтожена база с наёмниками — поляками и афроамериканцами

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 26 июля, российская армия нанесла масштабый удар по Украине.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Целями ударов были подземные командные центры с натовскими военнослужащими, штабы и арсеналы с боекомплектами.

По информации Telegram-канала издания "Украина.ру" со ссылкой на источники, в результате сегодняшней ракетной атаки ВС РФ под Черкассами уничтожена база расположения с наёмниками, по предварительным данным, поляками и афроамериканцами.

Ранее сообщалось, что по всей Украине только за одну атаку было уничтожено более двадцати баз с боевиками и складов. Также разбиты военные аэродромы в Житомире и Хмельницкой области.

Воздушная тревога была объявлена на всей Украине.