Сегодня, 26 июля, российская армия нанесла масштабый удар по Украине.
Целями ударов были подземные командные центры с натовскими военнослужащими, штабы и арсеналы с боекомплектами.
По информации Telegram-канала издания "Украина.ру" со ссылкой на источники, в результате сегодняшней ракетной атаки ВС РФ под Черкассами уничтожена база расположения с наёмниками, по предварительным данным, поляками и афроамериканцами.
Ранее сообщалось, что по всей Украине только за одну атаку было уничтожено более двадцати баз с боевиками и складов. Также разбиты военные аэродромы в Житомире и Хмельницкой области.
Воздушная тревога была объявлена на всей Украине.
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