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Под Черкассами уничтожена база с наёмниками — поляками и афроамериканцами

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Силовые структуры

Сегодня, 26 июля, российская армия нанесла масштабый удар по Украине.

Под Черкассами уничтожена база с наёмниками — поляками и афроамериканцами
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Целями ударов были подземные командные центры с натовскими военнослужащими, штабы и арсеналы с боекомплектами.

По информации Telegram-канала издания "Украина.ру" со ссылкой на источники, в результате сегодняшней ракетной атаки ВС РФ под Черкассами уничтожена база расположения с наёмниками, по предварительным данным, поляками и афроамериканцами.

Ранее сообщалось, что по всей Украине только за одну атаку было уничтожено более двадцати баз с боевиками и складов. Также разбиты военные аэродромы в Житомире и Хмельницкой области.

Воздушная тревога была объявлена на всей Украине.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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