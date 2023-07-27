В качестве ответного удара за атаку Крымского моста ВСК РФ уничтожили не одну, как сообщалось ранее, а четыре базы, где были расквартированы иностранные наёмники ВСУ.
Об этом рассказал участник пророссийского подпольного движения из Николаева.
По его словам, российские ракеты ликвидировали множество "солдат удачи" на курорте Коблево, в отеле "Кристалл", на базе отдыха "Голубой Факел" и в гостинице "Ингул". Большое количество наёмников, добавил подпольщик, скончалось от ран, так как их не торопились спасать из-за опасения повторной атаки.
"Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу. Их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга", — рассказал активист.
Ранее эксперты американского Института изучения войны были вынуждены признать, что российская армия в зоне СВО добилась внушительных успехов за последние дни.
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