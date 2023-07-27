Ермаков: никаких сюрпризов на горячих участках нет после объявления новой фазы наступления ВСУ

Пентагон объявил о начале основной фазы контрнаступления ВСУ, однако после этого заявления ситуация в зоне СВО не изменилась. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, на самом деле США не видят значимых продвижений ВСУ на линии соприкосновения, поэтому распространяют легенды типа "вот сейчас не то наступление, будет ещё настоящее". Эксперт добавил, что главные цели Киева остались прежними — Артёмовское и Запорожское направления.

"Это направления, которые логичны с военной точки зрения, никаких сюрпризов там нет. Наше военно-политическое руководство прекрасно осведомлено о ситуации на данных участках, конечно, принимаются контрмеры. Именно поэтому наступление ВСУ и захлёбывается. Та же самая пресловутая западная техника себя никак не показывает. Но у Киева есть мечты о каких-то шумных достижениях, например, в плане Артёмовска", — сказал Ермаков.

Собеседник Pravda.Ru считает, что ВСУ намерены интерпретировать некоторые результаты контрнаступления в качестве достижений, с которыми можно выходить на переговоры с РФ. Это главная надежда киевского режима, уточнил специалист. Он усомнился в том, что Украина может кардинально изменить ситуацию в свою пользу даже с помощью западных вооружений.

Ранее журналисты The New York Times, ссылаясь на Минобороны США, сообщили, что Киев определил приоритетное направление для удара и приступил к ключевой стадии наступления.