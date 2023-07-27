Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сразу три крупных банка России подняли ставки по ипотеке
Илона Маска видели в роскошном отеле, где отдыхала его бывшая подруга
Financial Times: киевский режим признал потерю пятой части снаряжения НАТО в ходе контрнаступления
Наташа Королева раскрыла главный модный совет от модельера Валентина Юдашкина
Аристов: Средний возраст кредитного заемщика в России - 30 лет
Царьград: 100 000 корейских бойцов — тайная цель визита Шойгу в КНДР?
Бойцы ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов под Угледаром
Попавший под обстрел депутат ГД Бородай: контрнаступление ВСУ подошло к пиковой фазе
Собрать ребёнка в школу в Башкирии обойдётся в 20 тысяч рублей

Ермаков: никаких сюрпризов на горячих участках нет после объявления новой фазы наступления ВСУ

Силовые структуры

Пентагон объявил о начале основной фазы контрнаступления ВСУ, однако после этого заявления ситуация в зоне СВО не изменилась. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Ермаков: никаких сюрпризов на горячих участках нет после объявления новой фазы наступления ВСУ
Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, на самом деле США не видят значимых продвижений ВСУ на линии соприкосновения, поэтому распространяют легенды типа "вот сейчас не то наступление, будет ещё настоящее". Эксперт добавил, что главные цели Киева остались прежними — Артёмовское и Запорожское направления.

"Это направления, которые логичны с военной точки зрения, никаких сюрпризов там нет. Наше военно-политическое руководство прекрасно осведомлено о ситуации на данных участках, конечно, принимаются контрмеры. Именно поэтому наступление ВСУ и захлёбывается. Та же самая пресловутая западная техника себя никак не показывает. Но у Киева есть мечты о каких-то шумных достижениях, например, в плане Артёмовска", — сказал Ермаков.

Собеседник Pravda.Ru считает, что ВСУ намерены интерпретировать некоторые результаты контрнаступления в качестве достижений, с которыми можно выходить на переговоры с РФ. Это главная надежда киевского режима, уточнил специалист. Он усомнился в том, что Украина может кардинально изменить ситуацию в свою пользу даже с помощью западных вооружений.

Ранее журналисты The New York Times, ссылаясь на Минобороны США, сообщили, что Киев определил приоритетное направление для удара и приступил к ключевой стадии наступления. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет Анастасия Жукова
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
"Хайль, Зеленский": скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
Что ждет Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждет Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
Собрать ребёнка в школу в Башкирии обойдётся в 20 тысяч рублей
Певица Жасмин выставила на продажу свои поношенные вещи
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
SpaceX отменила запуск самого тяжелого спутника за минуту до старта
Писатель Юрий Поляков раскритиковал фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале
RS: США нужно быстрее завершить украинский конфликт после провала контрнаступления ВСУ
Сладков: бить их мы научились, танковая тактика ВСУ провалилась с треском
РИА Новости: для России создают антизападный механизм в ЕАЭС
Кадыров: свыше семи тысяч чеченских бойцов находятся в зоне спецоперации
Петля вокруг Авдеевки сжимается: "Пятнашка" взяла под огневой контроль единственную дорогу в город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников