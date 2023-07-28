Российский рядовой-стрелок Гаджи Магомедов в ходе боя с украинскими боевиками получил ранение, но не бросил оружие и помог отразить наступление ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
По его словам, боец, получив ранение, продолжил вести огонь по врагу и лично уничтожил несколько боевиков ВСУ.
"Благодаря мужеству и героизму рядового Гаджи Магомедова и его сослуживцев атака противника была отражена, позиции российских войск были удержаны". — рассказал Чехов РИА Новости.
Как уточнил начальник пресс-центра группировки, всё произошло на Южнодонецком направлении.
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