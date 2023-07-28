Группа пехотинцев ВСУ подорвалась на своих же минах на Угледарском направлении направлении, сообщил военнослужащий с позывным "Бука" из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. По словам бойца, украинские боевики шли в сопровождении трёх бронированных машин.
Неудачный "контрнаступ" случился под Угледаром.
"Вышла группа пехоты в сопровождении трёх единиц тяжёлой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах", — рассказа "Бука" РИА Новости.
По словам бойца, "вдогонку" по украинской пехоте ударили российские РСЗО. Очередная попытка контрнаступления захлебнулась, резюмировал "Бука".
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