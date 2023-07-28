Украинские боевики подорвались под Угледаром на своих же минах

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Группа пехотинцев ВСУ подорвалась на своих же минах на Угледарском направлении направлении, сообщил военнослужащий с позывным "Бука" из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. По словам бойца, украинские боевики шли в сопровождении трёх бронированных машин.

Фото: www.gazeta.ru

Неудачный "контрнаступ" случился под Угледаром.

"Вышла группа пехоты в сопровождении трёх единиц тяжёлой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах", — рассказа "Бука" РИА Новости.

По словам бойца, "вдогонку" по украинской пехоте ударили российские РСЗО. Очередная попытка контрнаступления захлебнулась, резюмировал "Бука".