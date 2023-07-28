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Рогов: ВС РФ захватили французский колёсный танк AMX-10RC на Запорожском направлении

Силовые структуры

Российские военные установили контроль над французским колёсным танком AMX-10RC в зоне проведения СВО, заявил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: ВС РФ захватили французский колёсный танк AMX-10RC на Запорожском направлении
Фото: ru.wikipedia.org

По его словам, техника была захвачена на Запорожском направлении. Он пояснил, что состояние боевой машины практически идеальное, каких-либо повреждений не зафиксировано. Как уточнил глава общественного движения, AMX-10RC изучат профильные специалисты.

"Французский тяжёлый колёсный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

В начале июля военкор Александр Сладков показал аналогичную боевую машину, захваченную солдатами формирования "Каскад" в районе Новодонецкого. Техника находится в исправном состоянии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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