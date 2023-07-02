Военкор Сладков показал захваченный полностью исправный французский танк AMX-10RC ВСУ

Бойцам оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" удалось захватить полностью исправный французский танк AMX-10RC ВСУ с боекомплектом в Новодонецком.

Видео брошенной украинцами боевой машины НАТО опубликовал в своём Telegram-канале российский военкор Александр Сладков.

Танк ВСУ попал колесом в яму, экипаж не смог освободить машину, потому был вынужден бросить её с полной боеукладкой, пояснил донецкий военнослужащий.

"Машина, как машина. Вообще вся эта интрига под названием "спасительная техника НАТО" тает на глазах. Наш Т-90, как выясняется, лучший танк в мире", — написал Сладков под роликом.

Ранее американские военные эксперты пришли к выводу, что командование ВСУ не откажется от идеи контрнаступления, но оно затянется надолго.