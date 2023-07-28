Рогов рассказал об отражении шквала атак ВСУ на Времевском выступе российскими бойцами

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы противостоят серьёзному натиску ВСУ на Времевском выступе возле села Старомайорское. Такой информацией поделился глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Член главного совета администрации Запорожской области отметил, что бои здесь идут очень тяжёлые, но все попытки ВСУ закрепиться пресекаются российской армией.

"Тяжелые бои идут на Времевском выступе. Враг зашел на окраины села Старомайорское, но наши ребята отражают шквал атак, не дают закрепиться и выбивают противника. Позиции нашими воинами удерживаются, враг несет колоссальные безвозвратные потери", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Общественник добавил, что от села Старомайорского уже остались одни руины. А на Времевский выступ Киев сейчас направляет много резервов, потому что взятие под контроль линии Уютное-Старомайорское-Урожайное дало бы ему возможность выйти в открытые степи, где можно совершать оперативные манёвры, и откуда открывается направление к побережью Азовского моря.