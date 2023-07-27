Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборонительные рубежи на Запорожском направлении, но столкнулись со значительными потерями, которые заставили их отступить.
По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, речь идёт о боестолкновениях у населённых пунктов Новоданиловка и Новопокровка.
"Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника", — отметил Балицкий в Telegram-канале.
Ранее руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о попытке ВСУ прорваться под Работино на Ореховском участке. Он пояснил, что планы Киева были сорваны, поскольку армия РФ уничтожила не менее 21 танка и 15 боевых машин пехоты (БМП) противника.
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