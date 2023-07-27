Балицкий: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области, но отступили с потерями

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборонительные рубежи на Запорожском направлении, но столкнулись со значительными потерями, которые заставили их отступить.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, речь идёт о боестолкновениях у населённых пунктов Новоданиловка и Новопокровка.

"Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника", — отметил Балицкий в Telegram-канале.

Ранее руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о попытке ВСУ прорваться под Работино на Ореховском участке. Он пояснил, что планы Киева были сорваны, поскольку армия РФ уничтожила не менее 21 танка и 15 боевых машин пехоты (БМП) противника.