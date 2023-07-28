Взрыв, прогремевший в центре Таганрога — это результат падения обломков украинской ракеты С-200, модифицированной в ударную версию. Она была запущена ВСУ, но перехвачена российскими ПВО
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе", — рассказали в Минобороны.
В результате произошедшего свыше 10 человек получили ранения, трое госпитализированы.
Кроме того, было повреждено несколько городских строений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.