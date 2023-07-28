Минобороны: причиной взрыва в Таганроге стала модифицированная ракета С-200, запущенная ВСУ

Взрыв, прогремевший в центре Таганрога — это результат падения обломков украинской ракеты С-200, модифицированной в ударную версию. Она была запущена ВСУ, но перехвачена российскими ПВО

Фото: Telegram-канал SHOT

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе", — рассказали в Минобороны.

В результате произошедшего свыше 10 человек получили ранения, трое госпитализированы.

Кроме того, было повреждено несколько городских строений.