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Минобороны: причиной взрыва в Таганроге стала модифицированная ракета С-200, запущенная ВСУ

Силовые структуры

Взрыв, прогремевший в центре Таганрога — это результат падения обломков украинской ракеты С-200, модифицированной в ударную версию. Она была запущена ВСУ, но перехвачена российскими ПВО

Минобороны: причиной взрыва в Таганроге стала модифицированная ракета С-200, запущенная ВСУ
Фото: Telegram-канал SHOT

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе", — рассказали в Минобороны.

В результате произошедшего свыше 10 человек получили ранения, трое госпитализированы.

Кроме того, было повреждено несколько городских строений.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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