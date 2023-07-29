Forbes: новые управляемые ракеты "Изделие 305" ВС РФ делают бесполезным украинское ПВО

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пока украинской армии приходится атаковать через минные поля, противотанковые рвы и бетонные заграждения, ВС РФ расстреливает технику ВСУ новыми высокоэффективными ракетами с ударных вертолётов.

Фото: youtube.com/Оружейный Мастер

Модернизированный вертолёт Ка-52М, при создании которого учли российский боевой опыт в Сирии, стал ещё опаснее после оснащения лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) "Изделие 305", отметил американский технический обозреватель Дэвид Хэмблинг.

"Ключевым улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты с радиусом действия около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро использовали возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО", — цитирует специалист отчёт Минобороны Великобритании в издании Forbes.

"Изделие 305", пояснил эксперт, не требует прямой видимости цели, а позволяет осуществить запуск ещё до входа в зону действия противовоздушной обороны ВСУ. Первоначальный этап полёта ракеты осуществляется по спутниковой навигации, а далее её можно вручную навести, используя встроенный тепловизор.