В Одесской ОВА объяснили успех очередной ракетной атаки на порт хитрой тактикой ВМФ РФ

Одесская областная военная администрация (ОВА) подтвердила, что новым ракетным ударом ночью 27 июля была повреждена портовая инфраструктура в регионе.

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Успех очередной атаки одесских портов местные власти объяснили хитрой тактикой ВМФ РФ.

"Ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение", — пояснил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Глава администрации сообщил, что взрывом повреждено производственное оборудование грузового терминала и одно из зданий порта.

Ранее представитель Запорожской области РФ назвал количество техники и солдат, потерянных ВСУ во время атаки под Работино.