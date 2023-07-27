Одесская областная военная администрация (ОВА) подтвердила, что новым ракетным ударом ночью 27 июля была повреждена портовая инфраструктура в регионе.
Успех очередной атаки одесских портов местные власти объяснили хитрой тактикой ВМФ РФ.
"Ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение", — пояснил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Глава администрации сообщил, что взрывом повреждено производственное оборудование грузового терминала и одно из зданий порта.
Ранее представитель Запорожской области РФ назвал количество техники и солдат, потерянных ВСУ во время атаки под Работино.
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