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В Одесской ОВА объяснили успех очередной ракетной атаки на порт хитрой тактикой ВМФ РФ

Силовые структуры

Одесская областная военная администрация (ОВА) подтвердила, что новым ракетным ударом ночью 27 июля была повреждена портовая инфраструктура в регионе.

В Одесской ОВА объяснили успех очередной ракетной атаки на порт хитрой тактикой ВМФ РФ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/37512

Успех очередной атаки одесских портов местные власти объяснили хитрой тактикой ВМФ РФ.

"Ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение", — пояснил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Глава администрации сообщил, что взрывом повреждено производственное оборудование грузового терминала и одно из зданий порта.

Ранее представитель Запорожской области РФ назвал количество техники и солдат, потерянных ВСУ во время атаки под Работино.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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