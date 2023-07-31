Военный эксперт Ераносян: ВСУ ведут ползущее наступление в дельте Днепра

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После того, как украинская артиллерия разрушила дамбу Каховской ГЭС, рельеф дельты Днепра изменился и сейчас отличается от старых карт, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян.

Фото: скрин с сайта defensenews.com

Противник пытается воспользоваться положением и ближе подобраться к российским позициям, сообщил он.

"ВСУ пытаются проводить ползущее наступление, планомерно захватывая один остров за другим", — пояснил Ераносян в интервью argumenti.ru.

Все планы неприятеля разбиваются о надёжную оборону, которую держат морпехи 810-й гвардейской бригады Черноморского флота РФ, заявил эксперт. Они выбивают украинских боевиков со всех захваченных теми островков, а после оборудуют там огневые позиции и наблюдательные посты.