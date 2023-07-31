После того, как украинская артиллерия разрушила дамбу Каховской ГЭС, рельеф дельты Днепра изменился и сейчас отличается от старых карт, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян.
Противник пытается воспользоваться положением и ближе подобраться к российским позициям, сообщил он.
"ВСУ пытаются проводить ползущее наступление, планомерно захватывая один остров за другим", — пояснил Ераносян в интервью argumenti.ru.
Все планы неприятеля разбиваются о надёжную оборону, которую держат морпехи 810-й гвардейской бригады Черноморского флота РФ, заявил эксперт. Они выбивают украинских боевиков со всех захваченных теми островков, а после оборудуют там огневые позиции и наблюдательные посты.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.