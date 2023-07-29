На Запорожском направлении в ближайшее время стоит ожидать активных боевых действий противника, заявил глава научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
Он пояснил, что вывод сделан на основе разведывательных данных.
"Командование ВСУ организовало переброску большого количества бронетанковой техники к линии боевого соприкосновения, а также дополнительных подразделений ВСУ", — пояснил бывший глава "Роскосмоса" в своём Telegram-канале.
Сейчас неприятель занят поиском уязвимых мест в обороне ВС РФ, поэтому над российскими позициями постоянно кружат десятки различных дронов, производства Турции, Израиля и Украины, добавил Рогозин.
Ранее стало известно, что украинские боевики рано утром 29 июля обстреляли из минометов село Ломаковка Брянской области.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.