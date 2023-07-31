МИД РФ: киевский режим зациклен на ультиматумах России и отвергает все инициативы о посредничестве

Представители киевского режима отвергают все инициативы о посредничестве, продолжая зацикливаться на логике предъявления ультиматумов российской стороне, упаковывая их в так называемую "Формулу мира". Об этом проинформировали в российском МИД.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Внешнеполитическое ведомство РФ акцентировало внимание на том, что Москва намерена продолжать диалоги с африканскими партнёрами, Бразилией и Китаем о перспективах урегулирования кризиса на Украине мирным путём.