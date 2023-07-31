Представители киевского режима отвергают все инициативы о посредничестве, продолжая зацикливаться на логике предъявления ультиматумов российской стороне, упаковывая их в так называемую "Формулу мира". Об этом проинформировали в российском МИД.
Внешнеполитическое ведомство РФ акцентировало внимание на том, что Москва намерена продолжать диалоги с африканскими партнёрами, Бразилией и Китаем о перспективах урегулирования кризиса на Украине мирным путём.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.