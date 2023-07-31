Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области предотвратили целый ряд диверсий с применением вооружения и боеприпасов, предоставленных киевскому режиму странами НАТО. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник из региональных силовых структур.
Вследствие антидиверсионных мероприятий силовики обнаружили схрон с оружием. Его оперативно изъяли. Правоохранители утверждают, что тайник заблаговременно подготовили для диверсантов боевиков ВСУ.
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