В Запорожской области предотвращён ряд диверсий: из схрона изъято оружие НАТО

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области предотвратили целый ряд диверсий с применением вооружения и боеприпасов, предоставленных киевскому режиму странами НАТО. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник из региональных силовых структур.

Фото: fishki.net

Вследствие антидиверсионных мероприятий силовики обнаружили схрон с оружием. Его оперативно изъяли. Правоохранители утверждают, что тайник заблаговременно подготовили для диверсантов боевиков ВСУ.