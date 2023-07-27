Военнослужащим российской армии успешно удалось уничтожить группу диверсантов ВСУ в ходе ожесточённых боевых действий под Угледаром.
Из сообщения военкора Лисицына в Телеграм-канале следует, что начался мощный миномётный обстрел, в ходе которого укронацисты собрались почему-то "очень кучно". Точно прилетевшая мина ликвидировала сразу всех боевиков ВСУ.
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