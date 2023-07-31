New York Times: США приглашены на переговоры по украинскому конфликту, инициированные властями Саудовской Аравии

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальных представителей Соединённых Штатов пригласили на инициированные властями Саудовской Аравией мирные переговоры по вооружённому украинскому конфликту. Корреспонденты New York Times пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник из числа дипломатов королевства.

Фото: Правда.Ру

Собеседник авторитетного информационного издания сообщил о том, что Саудовская Аравия направила приглашения нескольким государствам, включая Китай, Индию, Бразилию и ряд стран Европы.

По предварительным данным, переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине пройдут в ближайшие дни.