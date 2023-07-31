Официальных представителей Соединённых Штатов пригласили на инициированные властями Саудовской Аравией мирные переговоры по вооружённому украинскому конфликту. Корреспонденты New York Times пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник из числа дипломатов королевства.
Собеседник авторитетного информационного издания сообщил о том, что Саудовская Аравия направила приглашения нескольким государствам, включая Китай, Индию, Бразилию и ряд стран Европы.
По предварительным данным, переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине пройдут в ближайшие дни.
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