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New York Times: США приглашены на переговоры по украинскому конфликту, инициированные властями Саудовской Аравии

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Силовые структуры

Официальных представителей Соединённых Штатов пригласили на инициированные властями Саудовской Аравией мирные переговоры по вооружённому украинскому конфликту. Корреспонденты New York Times пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник из числа дипломатов королевства.

New York Times: США приглашены на переговоры по украинскому конфликту, инициированные властями Саудовской Аравии
Фото: Правда.Ру

Собеседник авторитетного информационного издания сообщил о том, что Саудовская Аравия направила приглашения нескольким государствам, включая Китай, Индию, Бразилию и ряд стран Европы.

По предварительным данным, переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине пройдут в ближайшие дни.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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