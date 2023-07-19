Захарова: США продолжат придумывать фейки о закулисных переговорах по украинскому конфликту, чтобы посеять смуту

Соединённые Штаты будут продолжать выдумывать фейки о своих закулисных переговорах с Россией по украинскому конфликту с целью посеять смуту в государствах глобального Юга. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Напомним, корреспонденты NBC ранее проинформировали о том, что у бывших американских чиновников в апреле якобы состоялся секретный разговор с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. Сообщалось, что стороны заложили основу для проведения конструктивных переговоров на тему завершения украинского конфликта.

По словам Захаровой, все встречи главы российского внешнеполитического ведомства с политологами ориентированы исключительно на обмен мнениями.