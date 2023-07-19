Соединённые Штаты будут продолжать выдумывать фейки о своих закулисных переговорах с Россией по украинскому конфликту с целью посеять смуту в государствах глобального Юга. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Напомним, корреспонденты NBC ранее проинформировали о том, что у бывших американских чиновников в апреле якобы состоялся секретный разговор с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. Сообщалось, что стороны заложили основу для проведения конструктивных переговоров на тему завершения украинского конфликта.
По словам Захаровой, все встречи главы российского внешнеполитического ведомства с политологами ориентированы исключительно на обмен мнениями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.