Военспец Кошкин: Задача ВМФ - сохранение за Россией статуса великой державы

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Андрей Кошкин подчеркнул важность Военно-морского флота (ВМФ) и его основных задач сегодня. Он напомнил о принятии Морской доктрины год назад, 31 июля 2022 года, которую подписал президент.

Фото: Вадим Савицкий

Специалист напомнил о словах Владимира Путина, который заявил о том, что к концу текущего года будет спущено на воду тридцать новых кораблей.

"Конечно, по сравнению с Китаем, где ежегодно запускают около 80 кораблей, у нас их всего 30, но темпы строительства все же достаточно высокие", — отметил он в интервью Общественной Службе Новостей.

Андрей Кошкин пояснил, что главная идея заключается в том, чтобы Россия сохраняла свой статус великой морской державы.

"Для подтверждения этого высокого статуса необходима соответствующая линейка кораблей, которая обеспечит выполнение задач по реализации национальных интересов в мировом океане", — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что в наше время США стремятся доминировать в мировом океане и отметил активизацию НАТО в морских пространствах, прилегающих к РФ.