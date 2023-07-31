Военный эксперт Андрей Кошкин подчеркнул важность Военно-морского флота (ВМФ) и его основных задач сегодня. Он напомнил о принятии Морской доктрины год назад, 31 июля 2022 года, которую подписал президент.
Специалист напомнил о словах Владимира Путина, который заявил о том, что к концу текущего года будет спущено на воду тридцать новых кораблей.
"Конечно, по сравнению с Китаем, где ежегодно запускают около 80 кораблей, у нас их всего 30, но темпы строительства все же достаточно высокие", — отметил он в интервью Общественной Службе Новостей.
Андрей Кошкин пояснил, что главная идея заключается в том, чтобы Россия сохраняла свой статус великой морской державы.
"Для подтверждения этого высокого статуса необходима соответствующая линейка кораблей, которая обеспечит выполнение задач по реализации национальных интересов в мировом океане", — подчеркнул эксперт.
Он также напомнил, что в наше время США стремятся доминировать в мировом океане и отметил активизацию НАТО в морских пространствах, прилегающих к РФ.
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