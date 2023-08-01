Аналитик Живов: Минобороны РФ явно к чему-то готовится, накапливая технику и средства поражения

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление украинских войск может завершиться к концу августа, после чего не исключена контратака российской армии. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил военный аналитик, волонтёр Алексей Живов.

Фото: mil.ru

По его словам, пока сложно понять, какое количество сил осталось у Киева. За месяц контрнаступления ВСУ нигде серьёзно не продвинулись, уточнил специалист. Как пояснил эксперт, украинские военные не дошли до основной линии обороны РФ, а также не реализовали планы по выходу к Мариуполю, Мелитополю, перекрытию сухопутного коридора в Крым.

"Я подозреваю, что у Минобороны РФ достаточно существенные резервы. На фоне резко возросшего оборонзаказа видно, что Минобороны копит технику и другие средства поражения. Явно копит для чего-то. Ещё один момент — до 50% мобилизованных россиян ещё не принимали участие в СВО и находятся где-то в резерве, очевидно они к чему-то готовятся. У нас есть достаточно свежая уже подготовленная резервная армия", — сказал Живов.

Он считает, что эти силы вряд ли будут направлены на Днепр. При этом эксперт подчеркнул: ряд политических факторов и различные договорённости могут привести к практически безболезненному штурму города. Однако высока вероятность, что ВС РФ всё-таки будут пытаться взять под контроль Запорожье и Харьков, резюмировал аналитик.

Ранее экс-разведчик США Рэй Макговерн допустил, что армия России дойдёт до Днепра после краха контрнаступления ВСУ.