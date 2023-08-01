Марочко заявил о росте числа "мясных штурмов" необученными бойцами ВСУ под Купянском

Киев пытается всеми силами отодвинуть линию боевого соприкосновения, для чего использует "мясные штурмы" — атаки необычными бойцами на Купянском и Краснолиманском направлениях.

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Об этом рассказал военный эксперт, отставной подполковник армии ЛНР Андрей Марочко в интервью агентству РИА Новости.

"Всё чаще в авангарде контратакующих украинских подразделений идут малоподготовленные и необученные военнослужащие", — пояснил он.

Что касается опытных украинских боевиков, добавил Марочко, они идут вторым эшелоном, пытаясь спасти собственные жизни.

Ранее военный историк напомнил, что российским солдатам и командиром не стоит забывать о враждебном настрое украинских мирных жителей.