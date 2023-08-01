Генерал Гурулёв призвал нанести удар по монументу "Родина-мать" в Киеве

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Три украинских беспилотника атаковали столичный регион России. Два дрона были сбиты в Подмосковье, третий аппарат потерял управление и врезался в высотку "Москва-Сити".

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв прокомментировал очередной налёт украинских дронов на Москву и отметил, что Киев пытается нанести удар по символам столицы.

"Ранее они атаковали одну из башен Кремля, теперь поняли, что куда более жирная и доступная цель — московские небоскрёбы. "Москва-Сити" — символ успешной России", — объяснил он в своём Telegram-канале.

Генерал предложил воспользоваться аналогичным методом, но делать это необходимо намного жёстче. Так называемые информационные удары — не профиль России, поскольку российская армия работает на эффективность, а не ради пиара в медиа. Однако поражение монумента "Родина-мать" в Киеве отлично впишется в общую цель по денацификации, считает генерал.

"Искорёженный щит "Родины-мать" вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности. Про удары по Банковой я уже язык счесал говорить, чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видали, не вылезали из бункеров", — заявил Гурулёв.