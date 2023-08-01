Польского посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины из-за заявления министра канцелярии президента страны Марчина Пшидача о том, что киевский режим не благодарен Варшаве за оказываемую помощь.
Корреспонденты украинского издания "Европейская правда" ранее проинформировали о том, что Пшидач заявил об огромной поддержке Украины со стороны Варшавы. Польский министр при этом выразил мнение о том, что Украина должна по достоинству ценить роль республики в судьбе страны в течение последних месяцев и лет.
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