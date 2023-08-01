Алтабаева заявила о сумасшествии киевского режима из-за демонтажа герба СССР на щите "Родины-матери"

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решение о демонтаже герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в украинской столице с последующей заменой его на трезубец чётко свидетельствует о сумасшествии киевского режима, следует из заявления сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Фото: u-f.ru

По её словам, всё происходящее сегодня на Украине не может не вызывать смесь удивления, жалости и гнева, пишет РИА Новости.