Решение о демонтаже герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в украинской столице с последующей заменой его на трезубец чётко свидетельствует о сумасшествии киевского режима, следует из заявления сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.
По её словам, всё происходящее сегодня на Украине не может не вызывать смесь удивления, жалости и гнева, пишет РИА Новости.
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