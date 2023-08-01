Военнослужащие из 35-й бригады морской пехоты вооружённых сил Украины заявляют о катастрофических потерях и умоляют о спасении. В Сеть попала переписка боевиков в Telegram.
Из сообщений следует, что морпехи, которые совсем недавно открывали охоту на российских журналистов, теряют людей за "село из трёх домов", просят о пощаде и уже готовятся к акции "спаси 35-ю бригаду".
Вот несколько цитат из переписки:
"Меня просят не писать об этом, но я не могу врать. Реки крови текут. Если нас не уведут с позиций, мы просто все в земле скоро будем".
"Нам есть нечего, а нас на нуле держат под постоянным огнём. Зачем?"
"Залужный, ты же нормальный мужик. Накажи этих тварей, отправляющих нас в могилы".
"С…, убью вас, мрази, если вернусь. Молитесь, чтоб я сдох".
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