Морпехи 35-й бригады ВСУ умоляют о спасении: "Залужный, ты же нормальный мужик"

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие из 35-й бригады морской пехоты вооружённых сил Украины заявляют о катастрофических потерях и умоляют о спасении. В Сеть попала переписка боевиков в Telegram.

Фото: ВКонтакте

Из сообщений следует, что морпехи, которые совсем недавно открывали охоту на российских журналистов, теряют людей за "село из трёх домов", просят о пощаде и уже готовятся к акции "спаси 35-ю бригаду".

Вот несколько цитат из переписки:

"Меня просят не писать об этом, но я не могу врать. Реки крови текут. Если нас не уведут с позиций, мы просто все в земле скоро будем". "Нам есть нечего, а нас на нуле держат под постоянным огнём. Зачем?" "Залужный, ты же нормальный мужик. Накажи этих тварей, отправляющих нас в могилы". "С…, убью вас, мрази, если вернусь. Молитесь, чтоб я сдох".

Ранее боевик ВСУ рассказал о жестоких боях за Старомайорское.

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