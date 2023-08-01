Боевик ВСУ рассказал о жестоких боях за Старомайорское: "Русские уже ждали нас"

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ), которые участвовали в штурме населённого пункта Старомайорского на Времевском выступе, раскрыли в интервью Reuters основные причины неудачного наступления.

По словам солдат, это обширные минные поля, а также успешная спайка российских артиллеристов и противотанкистов.

"Мы не смогли заехать ночью в нужное время по нескольким причинам. Поэтому мы заехали позже и упустили момент", — рассказал всушник с позывным "Дуб".

Украинец с позывным "Пикачу" заявил, что многие из тех, кто уехал, никогда не вернутся домой".

Старомайорское на Запорожском направлении сейчас находится в "серой зоне". Российские военные оттуда выбили противника.

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