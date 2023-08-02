ТАСС: взрывы в Киеве ночью 2 августа не прекращались в течение 10 минут

Как минимум четыре взрыва прогремели в ночь на 2 августа в украинской столице. Они раздавались в течение 10 минут.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев. По словам источника агентства, первый громкий звук раздался в 02:51.

"Затем в течение 10 минут ещё три, один из них был очень мощным", — отметил он.

Как пояснили очевидцы, в Киеве сработали средства ПВО.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах. Он утверждает, что на территории Соломенского района упали элементы беспилотников.

Кроме того, взрывы прогремели в Одесской области. Украинские паблики распространяют видеозаписи крупного пожара на нефтебазе в Измаиле.