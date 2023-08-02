Как минимум четыре взрыва прогремели в ночь на 2 августа в украинской столице. Они раздавались в течение 10 минут.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев. По словам источника агентства, первый громкий звук раздался в 02:51.
"Затем в течение 10 минут ещё три, один из них был очень мощным", — отметил он.
Как пояснили очевидцы, в Киеве сработали средства ПВО.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах. Он утверждает, что на территории Соломенского района упали элементы беспилотников.
Кроме того, взрывы прогремели в Одесской области. Украинские паблики распространяют видеозаписи крупного пожара на нефтебазе в Измаиле.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.