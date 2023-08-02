В Киеве и Киевской области в ночь на 2 августа прогремели взрывы

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве и Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы, следует из заявления мэра украинской столицы Виталия Кличко.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Как отметил руководитель Киева, в городе сработали средства ПВО. Он заявил о падении обломков беспилотников на территории Соломенского района. По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ночью 2 августа в регионе действительно работала противовоздушная оборона.

Украинские СМИ также пишут, что взрывы зафиксированы в Одесской области.

Ранее российские дроны атаковали объекты ВСУ в Харьковской области. Взрывы прозвучали неподалёку от расположения одной из бригад армии Украины. По данным "Военной хроники", в ночь на 2 августа БПЛА Вооружённых сил РФ также вылетали в сторону Николаева, Одессы и Сумской области. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.