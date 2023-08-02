Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг: "Есть экипажи ещё круче"

Российский танк в одиночку атаковал колонну украинской армии на Запорожском направлении. Экипаж боевой машины ВС РФ подбил как минимум один танк противника и остановил движение всей бронегруппы ВСУ. Затем военная техника Украины попала под артиллерийский огонь.

Однако, по словам командира танка с позывным "Ласка", это не подвиг, а обычная работа российских солдат. Он подчеркнул: есть много видеозаписей, которые просто не попадают в Сеть.

"Если брать и оценивать мою работу и работу других экипажей — вот даже 218-й полк, 114-й — я просто завидую 60-й бригаде. Они ещё круче, чем мы. Это вы сейчас посмотрели, что мы там — да, круто, а вот вы посмотрите, как другие работают", — сказал он на видео, опубликованном Telegram-каналом "Герои спецоперации Z".