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Подопригора назвал условие для удара ВС РФ по правительственным объектам на Украине

Силовые структуры

Если Киев и Запад грамотно не отреагируют на ночные атаки ВС РФ, встанет вопрос о сохранности правительственных объектов на Украине. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный эксперт, аналитик Борис Подопригора.

Подопригора назвал условие для удара ВС РФ по правительственным объектам на Украине
Фото: kremlin.ru

По его мнению, удары российских войск в ночь на 2 августа, скорее всего, являются ответом на нападение беспилотников ВСУ на Москву.

"Пока мы имеем дело с эскалацией. Хотелось бы думать, что украинская сторона и Запад грамотно среагируют, поскольку дальше встанет вопрос о сохранности знаковых, так сказать, правительственных объектов на Украине. Я жду какой-то коррекции в отношении того, что творит Украина. Мне кажется, Запад не заинтересован дальше заниматься эскалацией, слишком много рисков", — сказал Подопригора.

Эксперт добавил, что за последний год ВС РФ научились нейтрализовывать БПЛА. Дроны не уничтожаются в полном объёме, однако, вероятно, найдено противоядие от них, считает аналитик. Как пояснил собеседник Pravda.Ru, Россия сейчас перехватывает и уничтожает не менее 50% беспилотников, модернизация средств борьбы с БПЛА продолжается.

"Ситуация в зоне конфликта может проясниться к лету. Будет очевидно, продолжится ли наступление украинских сил или фронт стабилизируется", — заключил эксперт.

В ночь на 2 августа в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Эти данные подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Кроме того, атаки были совершены на объекты ВСУ в Одесской и Сумской областях.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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