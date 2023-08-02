Практику использования боевых беспилотников отработали на полигоне под Новосибирском

На полигоне под Новосибирском в рамках мероприятия "Архипелаг-2023" отработали практику использования боевых беспилотных летательных аппаратов, а также таких элементов как "Поиск целей", "Поиск диверсантов" и "Штурм".

Фото: Telegram: World Weapons News

Все запланированные организаторами соревнования провели в огороженном сеткой кубе, в котором БПЛА и дроны осуществляли полёты в безопасных условиях. Участники решали различные задачи, в частности, искали диверсантов.

Эффективность обучения в значительной степени повышает использование инструкторами методики, предложенной Координационным Центром Помощи Новороссии, сообщает atas. info.