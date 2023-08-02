На полигоне под Новосибирском в рамках мероприятия "Архипелаг-2023" отработали практику использования боевых беспилотных летательных аппаратов, а также таких элементов как "Поиск целей", "Поиск диверсантов" и "Штурм".
Все запланированные организаторами соревнования провели в огороженном сеткой кубе, в котором БПЛА и дроны осуществляли полёты в безопасных условиях. Участники решали различные задачи, в частности, искали диверсантов.
Эффективность обучения в значительной степени повышает использование инструкторами методики, предложенной Координационным Центром Помощи Новороссии, сообщает atas. info.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.