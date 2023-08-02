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Зачем армия Украины перебрасывает под Купянск сапёров из Польши и США

1:06
Силовые структуры

Украинская армия перебрасывает на Купянский фронт сапёров из Британии, Польши и США.

Зачем армия Украины перебрасывает под Купянск сапёров из Польши и США
Фото: www.mk.ru

Об этом сообщил полковник запаса, пресс-секретарь Объединённой группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алёхин.

По его словам, армия РФ прорвала первую линию националистов и ВСУ в спешном порядке пытаются организовать в Купянске оборону. Киев сейчас спешно бросает туда все силы, и если ранее тербаты массово гнали на фронт, то сейчас они используются для рытья окопов, отметил аналитик.

"ВСУ также перебрасывают туда специалистов по сапёрному делу из США, Польши и Британии. Ещё противник перебрасывает туда боеспособные подразделения с Запорожского направления, чтобы залатать бреши в обороне", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.

Он отметил, что на Купянском направлении вскоре произойдут знаковые события. Но пока неизвестно, когда армия России овладеет этим городом, подытожил Алёхин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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