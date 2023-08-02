Украинская армия перебрасывает на Купянский фронт сапёров из Британии, Польши и США.
Об этом сообщил полковник запаса, пресс-секретарь Объединённой группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алёхин.
По его словам, армия РФ прорвала первую линию националистов и ВСУ в спешном порядке пытаются организовать в Купянске оборону. Киев сейчас спешно бросает туда все силы, и если ранее тербаты массово гнали на фронт, то сейчас они используются для рытья окопов, отметил аналитик.
"ВСУ также перебрасывают туда специалистов по сапёрному делу из США, Польши и Британии. Ещё противник перебрасывает туда боеспособные подразделения с Запорожского направления, чтобы залатать бреши в обороне", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.
Он отметил, что на Купянском направлении вскоре произойдут знаковые события. Но пока неизвестно, когда армия России овладеет этим городом, подытожил Алёхин.
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