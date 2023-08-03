Украинские боевики атакуют позиции ВС России под Соледаром кассетными боеприпасами, рассказал российский военнослужащий с позывным "Шмас".
Командование ВСУ готово применять любое, даже осуждаемое в мире оружие, чтобы выбить подразделения ВС РФ с занимаемых рубежей.
"Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещённые конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто", — отметил боец в интервью агентству РИА Новости.
По его словам, неприятель использует кассетные боеприпасы для атак как по самому населённому пункту, так и по ближайшим окрестностям.
Накануне немецкие военные эксперты пришли к выводу, что исход контрнаступления ВСУ будет зависеть от спутниковой компании Илона Маска.
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