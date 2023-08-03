Боец ВС России рассказал об применение Киевом запрещённых кассетных бомб под Соледаром

Украинские боевики атакуют позиции ВС России под Соледаром кассетными боеприпасами, рассказал российский военнослужащий с позывным "Шмас".

Фото: pagina12.com.ar

Командование ВСУ готово применять любое, даже осуждаемое в мире оружие, чтобы выбить подразделения ВС РФ с занимаемых рубежей.

"Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещённые конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто", — отметил боец в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, неприятель использует кассетные боеприпасы для атак как по самому населённому пункту, так и по ближайшим окрестностям.

Накануне немецкие военные эксперты пришли к выводу, что исход контрнаступления ВСУ будет зависеть от спутниковой компании Илона Маска.