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Боец ВС России рассказал об применение Киевом запрещённых кассетных бомб под Соледаром

Силовые структуры

Украинские боевики атакуют позиции ВС России под Соледаром кассетными боеприпасами, рассказал российский военнослужащий с позывным "Шмас".

Боец ВС России рассказал об применение Киевом запрещённых кассетных бомб под Соледаром
Фото: pagina12.com.ar

Командование ВСУ готово применять любое, даже осуждаемое в мире оружие, чтобы выбить подразделения ВС РФ с занимаемых рубежей.

"Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещённые конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто", — отметил боец в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, неприятель использует кассетные боеприпасы для атак как по самому населённому пункту, так и по ближайшим окрестностям.

Накануне немецкие военные эксперты пришли к выводу, что исход контрнаступления ВСУ будет зависеть от спутниковой компании Илона Маска.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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