ВСУ бросили отряды наёмников на прорыв у Артёмовска и Клещеевки

Вооружённые силы Украины накануне, 2 августа, бросили отряды иностранных наёмников на прорыв Клещеевки и Артёмовска.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На юге Артёмовска националисты по лесопосадке пошли в наступление. По радиоперехватам бойцы ВС РФ слышали много разговоров на польском и английском языках.

После артиллерийской подготовки враг бросил вперёд штурмовиков в основном без бронетехники.

Бои продолжались долго, разбитые подразделения ВСУ заменялись резервными. Отражено до десяти штурмовых волн, много боевиков уничтожено, часть взяли в плен.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США.