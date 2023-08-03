Вооружённые силы Украины накануне, 2 августа, бросили отряды иностранных наёмников на прорыв Клещеевки и Артёмовска.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На юге Артёмовска националисты по лесопосадке пошли в наступление. По радиоперехватам бойцы ВС РФ слышали много разговоров на польском и английском языках.
После артиллерийской подготовки враг бросил вперёд штурмовиков в основном без бронетехники.
Бои продолжались долго, разбитые подразделения ВСУ заменялись резервными. Отражено до десяти штурмовых волн, много боевиков уничтожено, часть взяли в плен.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США.
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