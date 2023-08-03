Economist: Украина вынуждена печатать "конфетные бомбы" для ВСУ на 3D-принтере

Нехватка боеприпасов в украинской армии настолько велика, что самодельные снаряды приходится печатать на 3D-принтере, сообщают американские СМИ.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Необходимые для создания бомб компоненты ввозятся в страну из-за границы под видом игрушек или подсвечников.

"Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь, они дешёвые", — пишет британское издание Economist.

Авторы материала подчёркивает, что таким образом каждую неделю на Украине производится около тысячи так называемых "конфетных бомб" с помощью гражданских 3D-принтеров.