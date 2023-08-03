Нехватка боеприпасов в украинской армии настолько велика, что самодельные снаряды приходится печатать на 3D-принтере, сообщают американские СМИ.
Необходимые для создания бомб компоненты ввозятся в страну из-за границы под видом игрушек или подсвечников.
"Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь, они дешёвые", — пишет британское издание Economist.
Авторы материала подчёркивает, что таким образом каждую неделю на Украине производится около тысячи так называемых "конфетных бомб" с помощью гражданских 3D-принтеров.
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