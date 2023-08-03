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Советник Пушилина Гагин рассказал о концентрации сил ВСУ у Старомайорского

Силовые структуры

Украинская армия накопила силы в районе Старомайорского. Об этом предупредил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Советник Пушилина Гагин рассказал о концентрации сил ВСУ у Старомайорского
Фото: скрин Ютуб

Гагин считает, что ВСУ таким образом оказались пойманными в ловушку. Советник главы ДНР напомнил об огромных потерях украинских сил, которые они несут из-за слаженной работы российской артиллерии, а также из-за мин, установленных бойцами ВС РФ.

"Они постоянно пытаются отбить этот населённый пункт, попадая то на наши мины, то под артиллерию. Населённый пункт стал для них своего рода ловушкой, при помощи которой сокращается их численность", — сказал Гагин в беседе с ТАСС.

Ранее Гагин констатировал замедление наступательных действий украинской армии ввиду больших потерь. При этом противник не теряет надежды прорвать российскую оборону.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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