Военные ВС РФ уже в обозримой перспективе нанесут стратегическое поражение боевикам ВСУ на фронте, следует из заявления экс-разведчика американских Вооружённых Сил Скотта Риттера.
Военный эксперт акцентировал внимание на том, что укронацисты проигрывают сейчас по всем направлениям.
"ВСУ истощили свои резервы, — заявил Риттер. — Они на грани полного краха".
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