Бывший разведчик ВС США Риттер: российские военные скоро нанесут стратегическое поражение ВСУ

Военные ВС РФ уже в обозримой перспективе нанесут стратегическое поражение боевикам ВСУ на фронте, следует из заявления экс-разведчика американских Вооружённых Сил Скотта Риттера.

Фото: el.gr

Военный эксперт акцентировал внимание на том, что укронацисты проигрывают сейчас по всем направлениям.

"ВСУ истощили свои резервы, — заявил Риттер. — Они на грани полного краха".