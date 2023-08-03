"МК": новое заявление Киева о западном оружии окончательно развязало РФ руки

Как накануне заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов, ВСУ имеют право атаковать РФ оружием собственного производства.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47368

Он лукавит, поскольку украинский ОПК скоро перестанет существовать. Ведь боеприпасы завозные, техника тоже, орудия тоже с Запада, пишет "МК".

По словам издания, если бы Киев соблюдал озвученные главой СНБО условия — никаких атак на Россию не было бы. Правда, как трактовать "территорию России". Крым наш, территория на линии фронт — наша земля. Но Запад думает иначе, пишет портал. И развязаны ли у РФ руки или мы всё ещё "не такие"?

Несложно догадаться, что российская программа-минимум — это освобождение земель. В обороне этого не добиться. А нужны ли нам для этого "иранские" дроны, ракеты и артиллерия КНДР? Нужны ли Кремлю интербригады из Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки? Там ведь жаждущих поквитаться с империализмом немало, пишет автор "МК".

Но вот приграничные отряды самообороны вооружены — сопротивление бюрократов-охранителей сломлено, и именно этот факт даёт надежду, что интербригады всё-таки появятся. И воевать они будет на российской земле. Ведь мы так трактуем свою территорию.