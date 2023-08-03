Как накануне заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов, ВСУ имеют право атаковать РФ оружием собственного производства.
Он лукавит, поскольку украинский ОПК скоро перестанет существовать. Ведь боеприпасы завозные, техника тоже, орудия тоже с Запада, пишет "МК".
По словам издания, если бы Киев соблюдал озвученные главой СНБО условия — никаких атак на Россию не было бы. Правда, как трактовать "территорию России". Крым наш, территория на линии фронт — наша земля. Но Запад думает иначе, пишет портал. И развязаны ли у РФ руки или мы всё ещё "не такие"?
Несложно догадаться, что российская программа-минимум — это освобождение земель. В обороне этого не добиться. А нужны ли нам для этого "иранские" дроны, ракеты и артиллерия КНДР? Нужны ли Кремлю интербригады из Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки? Там ведь жаждущих поквитаться с империализмом немало, пишет автор "МК".
Но вот приграничные отряды самообороны вооружены — сопротивление бюрократов-охранителей сломлено, и именно этот факт даёт надежду, что интербригады всё-таки появятся. И воевать они будет на российской земле. Ведь мы так трактуем свою территорию.
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