Продолжается специальная военная операция России по денацификации Украины.
И если в РФ с пополнением боевых резервов всё обстоит штатно, то на Украине идет тотальная зачистка мужского населения страны, кто не может откупиться от "могилизации".
90 процентов мужского населения в Незалежной должно быть готово к тому, что они будут непосредственно участвовать в боевых действиях.
Об этом пишет издание "Украина.ру" со ссылкой на украинского добровольца Дениса Квебека.
"Собственно, бандеровцы и не скрывают своих желаний — они хотят, чтобы война велась до последнего украинца. Им и своя головушка — полушка, и чужая шейка — копейка", — подытожил портал.
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