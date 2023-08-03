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В Киеве заявили, что 90% украинцев должно быть готово к боевым действиям

Силовые структуры

Продолжается специальная военная операция России по денацификации Украины.

В Киеве заявили, что 90% украинцев должно быть готово к боевым действиям
Фото: https://t.me/OstashkoNews/53702

И если в РФ с пополнением боевых резервов всё обстоит штатно, то на Украине идет тотальная зачистка мужского населения страны, кто не может откупиться от "могилизации".

90 процентов мужского населения в Незалежной должно быть готово к тому, что они будут непосредственно участвовать в боевых действиях.

Об этом пишет издание "Украина.ру" со ссылкой на украинского добровольца Дениса Квебека.

"Собственно, бандеровцы и не скрывают своих желаний — они хотят, чтобы война велась до последнего украинца. Им и своя головушка — полушка, и чужая шейка — копейка", — подытожил портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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