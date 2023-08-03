"Царьград": немцы в ярости — лучшая натовская БМП уехала к русским

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Шведскую БМП CV90 можно назвать очень неплохим оружием. Она сбалансирована, защищена, имеет дизель, и является хранителем секрета, который долго был недоступен для оборонки РФ.

Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

И вот лучшую (по мнению европейских экспертов) БМП в мире затрофеили российские бойцы.

CV90 была подбита гранатомётом у Кременной, где ВС РФ продолжают давить неприятеля. Кстати, примерно за неделю до этого рядом был снят одиозный разносчик революций Бернар-Анри Леви, пишет телеканал "Царьград".

Кстати, ранее разъярённый бундесвер отмечал, что ВСУ неправильно применяют бронетехнику НАТО.

Теперь машину разберут и исследуют. Правда, надо отметить, что никакой супермашиной эта БМП не является. Её разрабатывали в 1984 году и параметры у неё самые рядовые. Но машина хороша заурядностью — это военная рабочая лошадка, отмечает портал.

На её платформе сделано семейство бронемашин, даже лёгких танков. И хотя наша БМП-3 по защищённости не хуже, а по вооружению мощнее, но вот посадка-высадка десанта у CV90 лучше. А для боя это важно.

CV90 вряд ли раскроет российским инженерам какие-то секреты, но это ценный пример, как можно сделать надёжное оружие, не тратя десятилетий на разработку моторов, пушек и брони. Эта БМП — это своего рода, "автомат Калашникова", и это прекрасно знают в НАТО, подчёркивает издание.

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