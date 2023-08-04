Вооружённые силы Украины попытались ночью в пятницу двумя безэкипажными катерами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Катера были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, добавили в ведомстве.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил также, что сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в Сети появилось видео момента взрыва дрона ВСУ в Новороссийске.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.