Минобороны: ВСУ попытались ночью двумя дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины попытались ночью в пятницу двумя безэкипажными катерами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: https://t.me/bazabazon/20167

Катера были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, добавили в ведомстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил также, что сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Сети появилось видео момента взрыва дрона ВСУ в Новороссийске.

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