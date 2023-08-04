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Минобороны: ВСУ попытались ночью двумя дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске

0:41
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины попытались ночью в пятницу двумя безэкипажными катерами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны: ВСУ попытались ночью двумя дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске
Фото: https://t.me/bazabazon/20167

Катера были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, добавили в ведомстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил также, что сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Сети появилось видео момента взрыва дрона ВСУ в Новороссийске.

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Момент взрыва поражённой водной цели в Новроссийске
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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