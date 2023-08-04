Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активнее обращаться к беспилотникам полукустарного производства на границах с ЛНР.
Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, самодельные дроны ВСУ появляются на Купянском и Краснолиманском направлениях, а также на некоторых участках Донецкого направления.
Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, Киев усилил разведку с применением дронов по всей линии соприкосновения. При этом он подчеркнул: системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ оперативно выявляют украинские БПЛА и нейтрализуют их.
Ранее Марочко заявил, что командование ВСУ приказало своим солдатам минировать пути отхода на Краснолиманском направлении. Киев направил штурмовые группы "в один конец", указал военспец.
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