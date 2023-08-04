Марочко: военные ВСУ стали чаще применять самодельные дроны на границах ЛНР

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активнее обращаться к беспилотникам полукустарного производства на границах с ЛНР.

Фото: telegram

Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, самодельные дроны ВСУ появляются на Купянском и Краснолиманском направлениях, а также на некоторых участках Донецкого направления.

Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, Киев усилил разведку с применением дронов по всей линии соприкосновения. При этом он подчеркнул: системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ оперативно выявляют украинские БПЛА и нейтрализуют их.

Ранее Марочко заявил, что командование ВСУ приказало своим солдатам минировать пути отхода на Краснолиманском направлении. Киев направил штурмовые группы "в один конец", указал военспец.