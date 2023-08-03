Командование ВСУ дают приказ минировать пути отхода для своих же боевиков на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские штурмовые группы отправляют "в один конец".
"На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы "в один конец", — пояснил Марочко РИА Новости. — Такие минные заграждения лишают подразделения манёвренности и отрезают пути отступления".
Как подчеркнул подполковник ЛНР в отставке, из этого можно сделать вывод, что командование ВСУ осознанно отправляет штурмовиков на гибель.
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