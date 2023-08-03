Марочко: на Краснолиманском направлении командование ВСУ отправляет боевиков "в один конец"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ дают приказ минировать пути отхода для своих же боевиков на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

По его словам, украинские штурмовые группы отправляют "в один конец".

"На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы "в один конец", — пояснил Марочко РИА Новости. — Такие минные заграждения лишают подразделения манёвренности и отрезают пути отступления".

Как подчеркнул подполковник ЛНР в отставке, из этого можно сделать вывод, что командование ВСУ осознанно отправляет штурмовиков на гибель.