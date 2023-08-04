Кондратьев: пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск нет

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атака на военно-морскую базу Новороссийска со стороны ВСУ не затронула людей и окружную инфраструктуру: пострадавших и разрушений не наблюдается. Об этом информирует губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: РБК

"Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу".

В свою очередь, Андрей Кравченко, глава администрации Новороссийска, попросил людей не создавать массовые волнения и смотреть на ситуацию трезвым взглядом. Нет никакой необходимости впадать в панику, так как все необходимые объекты жизнеобеспечения и логистики, по словам руководства города, находятся под бдительным контролем.

Ранее сообщалось, что работа каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Новороссийска происходит в штатном режиме. Продолжается отгрузка нефти на пришвартованные танкера.