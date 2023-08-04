Вероятность начала прямого вооружённого конфликта между США и РФ в Нигере оценивается как низкая. Однако, не исключены военные столкновения американских военнослужащих с местными жителями, которых поддерживает Москва.
Корреспонденты информационного издания Newsweek пишут об этом, ссылаясь на соответствующее заявление американского историка Дэвида Силби.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.