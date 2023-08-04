Американский историк Дэвид Силби указал на риск начала прямого конфликта между США и поддерживаемыми РФ гражданами Нигера

Вероятность начала прямого вооружённого конфликта между США и РФ в Нигере оценивается как низкая. Однако, не исключены военные столкновения американских военнослужащих с местными жителями, которых поддерживает Москва.

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Корреспонденты информационного издания Newsweek пишут об этом, ссылаясь на соответствующее заявление американского историка Дэвида Силби.