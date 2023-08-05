Военный эксперт Кнутов: ВСУ ввели в бой резервы, которые должны были пробивать дорогу в Крым

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, зачем вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили на Запорожское направление свои резервные элитные войска.

Фото: n4k.ru

Ранее появились сообщения, что ВСУ перешли к третьему этапу контрнаступления, так и не сумев прорвать оборону российской армии, и ввели второй эшелон войск, задействовав для наступления на населённый пункт Работино 10-й армейский корпус.

По мнению Кнутова, то, что Киев ввёл свои стратегические резервы, не говорит, о том, что всё завтра завершится поражением ВСУ или о том, что сил у противника нет. Сил у них ещё достаточно, отметил аналитик в беседе с "МК".

Он предположил, что до середины сентября попытки прорыва российской обороны будут продолжаться. А в районе Угледара используется хитрая "херсонская тактика", которая привела в своё время к отводу ВС РФ из Херсона.

Хитрость её заключается в том, что ВСУ бьют с помощью дальнобойной артиллерии по дорогам и тыловым службам, обеспечивающим передний край боеприпасами, резервами, техникой и продуктами питания. Из-за этой тактики у армии России возникают сложности в восполнении потерь и усложняется подвоз всего необходимого.

Поэтому, нельзя говорить о том, что всё уже завершилось, и наступление полностью провалилось, заключил собеседник издания.