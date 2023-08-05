Бойцы ВС РФ сорвали несколько попыток атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении

Бойцы ВС РФ успешно сорвали несколько попыток атак украинских штурмовиков в районах Серебрянского лесничества и Торского участка на Краснолиманском направлении.

Фото: newsrnd.com

Армейская авиация и артиллеристы уничтожили до 90 укронацистов, два бронированных автомобиля, боевую машину пехотинцев и два миномёта, проинформировали в Минобороны РФ.