Бойцы ВС РФ успешно сорвали несколько попыток атак украинских штурмовиков в районах Серебрянского лесничества и Торского участка на Краснолиманском направлении.
Армейская авиация и артиллеристы уничтожили до 90 укронацистов, два бронированных автомобиля, боевую машину пехотинцев и два миномёта, проинформировали в Минобороны РФ.
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Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.