Командир отряда штурмовиков с позывным Катунь проинформировал сегодня о ликвидации двух с половиной рот украинских военных в ходе ожесточённых боевых действий на Краснолиманском направлении.
По словам российского военнослужащего, армия РФ пять дней штурмовала один из участков, используя миномёты, гранатомёты и огнемёты. Итогом стало поражение трёх опорных пунктов укронацистов, подчеркнул офицер.
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