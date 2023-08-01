Армия РФ уничтожила две роты боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Командир отряда штурмовиков с позывным Катунь проинформировал сегодня о ликвидации двух с половиной рот украинских военных в ходе ожесточённых боевых действий на Краснолиманском направлении.

Фото: newsrnd.com

По словам российского военнослужащего, армия РФ пять дней штурмовала один из участков, используя миномёты, гранатомёты и огнемёты. Итогом стало поражение трёх опорных пунктов укронацистов, подчеркнул офицер.